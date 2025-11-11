Двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Чернігівському апеляційному суді — ВККС

У Комісії також зазначили, що один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя в Закарпатському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності чотирьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 10 листопада Костюк Олег Петрович та Любчик Олександр В’ячеславович визнані такими, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Чернігівському апеляційному суді. Щодо Коломієць Наталії Володимирівни перенесено розгляд питання на 24 листопада 2025 року.

В Закарпатському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердив Шевчук Василь Володимирович.

Загалом проведено співбесіди з 22 кандидатами на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

На посаду судді в Закарпатський апеляційний суд співбесіди проведені із 30 кандидатами: 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 7 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

