ВСП уволил трех судей в связи с подачей заявлений об отставке – кого
10:56, 13 ноября 2025
Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
Высший совет правосудия 13 ноября принял решение об увольнении судей по общим обстоятельствам.
Согласно решению, в связи с подачей заявлений об отставке уволены:
- Надежда Михайловна Зейкан – судья Заречненского районного суда Ровенской области;
- Татьяна Владимировна Прижигалинская – судья Синельниковского межрайонного суда Днепропетровской области;
- Наталья Юрьевна Половинкина – судья Черновицкого апелляционного суда.
Напомним, что Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 9 судей на должности в апелляционные суды.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.