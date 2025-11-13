ВСП уволил трех судей в связи с подачей заявлений об отставке – кого

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

Высший совет правосудия 13 ноября принял решение об увольнении судей по общим обстоятельствам.

Согласно решению, в связи с подачей заявлений об отставке уволены:

Надежда Михайловна Зейкан – судья Заречненского районного суда Ровенской области;

Татьяна Владимировна Прижигалинская – судья Синельниковского межрайонного суда Днепропетровской области;

Наталья Юрьевна Половинкина – судья Черновицкого апелляционного суда.

Напомним, что Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 9 судей на должности в апелляционные суды.

