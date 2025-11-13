ВРП звільнила трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку – кого
10:56, 13 листопада 2025
Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
Вища рада правосуддя 13 листопада ухвалила рішення щодо звільнення суддів за загальними обставинами.
Згідно з рішенням, у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено:
- Надію Михайлівну Зейкан – суддю Зарічненського районного суду Рівненської області;
- Тетяну Володимирівну Прижигалінську – суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
- Наталію Юріївну Половінкіну – суддю Чернівецького апеляційного суду.
Нагадаємо, що Вища рада правосуддя повідомила про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення 9 суддів на посади до апеляційних судів.
