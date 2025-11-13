ВРП звільнила трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку – кого

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Вища рада правосуддя 13 листопада ухвалила рішення щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

Згідно з рішенням, у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено:

Надію Михайлівну Зейкан – суддю Зарічненського районного суду Рівненської області;

– суддю Зарічненського районного суду Рівненської області; Тетяну Володимирівну Прижигалінську – суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

– суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області; Наталію Юріївну Половінкіну – суддю Чернівецького апеляційного суду.

