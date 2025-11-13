ВККС рекомендовала перевести судью Юлию Мамченко в Северо-западный апелляционный хозяйственный суд без конкурса

Судья Юлия Мамченко прошла квалификационное оценивание и признана Комиссией соответствующей занимаемой должности.

Высшая квалификационная комиссия судей 12 ноября в пленарном составе рассмотрела вопрос о рекомендациях судье Ровенского апелляционного хозяйственного суда Мамченко Юлии Андреевне для перевода на должность судьи в другой суд без конкурса. Об этом сообщила ВККС.

Судья прошла квалификационное оценивание и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссия решила рекомендовать судью Ровенского апелляционного хозяйственного суда Мамченко Юлию Андреевну для перевода на должность судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда без конкурса.

Комиссия напомнила, что Указом Президента Украины от 29 декабря 2017 года «О ликвидации апелляционных хозяйственных судов и образовании апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах» ликвидирован Ровенский апелляционный хозяйственный суд и образован Северо-западный апелляционный хозяйственный суд в апелляционном округе, который включает Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Ровенскую и Хмельницкую области, с местонахождением в городе Ровно.

