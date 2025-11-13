ВККС рекомендувала перевести суддю Юлію Мамченко до Північно-західного апеляційного господарського суду без конкурсу

Суддя Юлія Мамченко пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 12 листопада у пленарному складі розглянула питання про рекомендування судді Рівненського апеляційного господарського суду Мамченко Юлії Андріївни для переведення на посаду судді до іншого суду без конкурсу. Про це повідомила ВККС.

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.

За результатами засідання Комісія вирішила рекомендувати суддю Рівненського апеляційного господарського суду Мамченко Юлію Андріївну для переведення на посаду судді Північно-західного апеляційного господарського суду без конкурсу.

Комісія нагадала, що Указом Президента України 29 грудня 2017 року «Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах» ліквідовано Рівненський апеляційний господарський суд та утворено Північно-західний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Вінницьку, Волинську, Житомирську, Рівненську та Хмельницьку області, з місцезнаходженням у місті Рівному.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.