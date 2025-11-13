  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала перевести суддю Юлію Мамченко до Північно-західного апеляційного господарського суду без конкурсу

15:07, 13 листопада 2025
Суддя Юлія Мамченко пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.
ВККС рекомендувала перевести суддю Юлію Мамченко до Північно-західного апеляційного господарського суду без конкурсу
Вища кваліфікаційна комісія суддів 12 листопада у пленарному складі розглянула питання про рекомендування судді Рівненського апеляційного господарського суду Мамченко Юлії Андріївни для переведення на посаду судді до іншого суду без конкурсу. Про це повідомила ВККС.

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.

За результатами засідання Комісія вирішила рекомендувати суддю Рівненського апеляційного господарського суду Мамченко Юлію Андріївну для переведення на посаду судді Північно-західного апеляційного господарського суду без конкурсу.

Комісія нагадала, що Указом Президента України 29 грудня 2017 року «Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах» ліквідовано Рівненський апеляційний господарський суд та утворено Північно-західний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Вінницьку, Волинську, Житомирську, Рівненську та Хмельницьку області, з місцезнаходженням у місті Рівному.

