Трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде — ВККС
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 12 ноября в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности трёх кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде и одного кандидата — в Запорожском апелляционном суде.
По результатам заседания Комиссией приняты такие решения:
Кравченко Максим Владимирович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде
Дубчак Наталия Сергеевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде
Малюк Виталий Мирославович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде
Ковалева Юлия Валерьевна — не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде
ВККС напомнила, что в целом проведены собеседования с 30 кандидатами на должность судьи в Закарпатском апелляционном суде: 21 кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие, 5 кандидатов — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.
На должность судьи в Запорожский апелляционный суд собеседования проведены с 31 кандидатом: 16 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 9 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.