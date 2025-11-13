Трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде — ВККС

В Комиссии также добавили, что одна кандидатка не подтвердила способности осуществлять правосудие в Запорожском апелляционном суде.

Фото: vkksu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 12 ноября в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности трёх кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде и одного кандидата — в Запорожском апелляционном суде.

По результатам заседания Комиссией приняты такие решения:

Кравченко Максим Владимирович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Дубчак Наталия Сергеевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Малюк Виталий Мирославович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Ковалева Юлия Валерьевна — не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что в целом проведены собеседования с 30 кандидатами на должность судьи в Закарпатском апелляционном суде: 21 кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие, 5 кандидатов — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

На должность судьи в Запорожский апелляционный суд собеседования проведены с 31 кандидатом: 16 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 9 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.