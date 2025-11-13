Троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Закарпатському апеляційному суді — ВККС

У Комісії також додали, що одна кандидатка не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в Запорізькому апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 12 листопада у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності трьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в Закарпатському апеляційному суді та одного кандидата – в Запорізькому апеляційному суді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Кравченко Максим Володимирович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Дубчак Наталія Сергіївна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Малюк Віталій Мирославович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Ковальова Юлія Валеріївна - не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що загалом проведено співбесіди з 30 кандидатами на посаду судді в Закарпатському апеляційному суді: 21 кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

На посаду судді в Запорізький апеляційний суд співбесіди проведені із 31 кандидатом: 16 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 9 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

