Кассационный гражданский суд в составе ВС в третий раз попытается избрать председателя суда 17 ноября

12:51, 14 ноября 2025
Предыдущие два голосования не дали результата, поэтому судьи соберутся снова.
Кассационный гражданский суд в составе ВС в третий раз попытается избрать председателя суда 17 ноября
В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда 17 ноября в 10:00 состоятся собрания судей.

В повестке дня – вопрос об избрании председателя Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Напоминаем, что Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда Бориса Гулько в связи с подачей им заявления об отставке.

КГС ВС 5 и 10 ноября не смог избрать нового председателя. Таким образом, голосование 17 ноября будет третьим.

