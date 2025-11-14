  1. Суд інфо
  2. / Верховний Суд

Касаційний цивільний суд у складі ВС втретє спробує обрати голову суду 17 листопада

12:51, 14 листопада 2025
Попередні два голосування не дали результату, тож судді зберуться знову.
Касаційний цивільний суд у складі ВС втретє спробує обрати голову суду 17 листопада
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду 17 листопада о 10:00 відбудуться збори суддів.

На порядку денному – питання про обрання голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду Бориса Гулька у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

КЦС ВС 5 і 10 листопада не зміг обрати нового голову. Таким чином, голосування 17 листопада буде третім.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Касаційний цивільний суд КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]