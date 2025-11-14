Касаційний цивільний суд у складі ВС втретє спробує обрати голову суду 17 листопада

Попередні два голосування не дали результату, тож судді зберуться знову.

У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду 17 листопада о 10:00 відбудуться збори суддів.

На порядку денному – питання про обрання голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду Бориса Гулька у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

КЦС ВС 5 і 10 листопада не зміг обрати нового голову. Таким чином, голосування 17 листопада буде третім.

