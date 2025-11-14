  1. Суд инфо

Создание правового пространства: в Днепре провели первое заседание хаба «Верховенство права», фото

15:21, 14 ноября 2025
В Днепре провели первое заседание Консультативного совета Научно-практического хаба «Верховенство права»
Фото: Днепропетровский окружной административный суд
В Днепре 12 ноября провели первое заседание Консультативного совета Научно-практического хаба «Верховенство права». Инициатива Днепропетровского окружного административного суда по созданию хаба направлена на объединение судебной власти, органов государственной власти и местного самоуправления, научного сообщества, образовательных учреждений и юридической профессиональной среды для формирования единого коммуникационного пространства в сфере права.

Приоритеты и план работы

Как рассказали в суде, участники заседания определили ключевые направления деятельности консультативных органов Хаба — Консультативного и Координационного советов — и проработали проект плана работы на ближайший период. Одним из приоритетов обозначена работа с молодежью: сотрудничество с университетами для подготовки нового поколения юристов и правоведов.

Фокус — эффективное взаимодействие и правопросвещение

Во время дискуссии особое внимание уделили созданию эффективной системы взаимодействия между структурными подразделениями Хаба, а также развитию образовательных и просветительских проектов. В центре внимания — повышение правовой осведомленности граждан и популяризация принципов верховенства права.

Расширение сотрудничества с образовательными учреждениями

Участники заседания отметили необходимость расширения партнерства не только с университетами, но и с другими образовательными учреждениями, а также привлечения территориальных общин к правопросветительским инициативам. Такой подход будет способствовать формированию правовой культуры с детства и распространению знаний о правах человека среди широких слоев населения.

Заложен фундамент для дальнейшего развития

Решения, принятые во время первого заседания, стали основой для дальнейшего развития Хаба как современного интеллектуального центра, который будет объединять науку, юридическую практику и образование для укрепления верховенства права в Украине.

право Днепропетровский окружной админсуд

