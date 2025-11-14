Створення правового простору: у Дніпрі провели перше засідання хабу «Верховенство права», фото

У Дніпрі провели перше засідання Дорадчої ради Науково-практичного хабу «Верховенство права»

Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд

У Дніпрі 12 листопада провели перше засідання Дорадчої ради Науково-практичного хабу «Верховенство права». Ініціатива Дніпропетровського окружного адміністративного суд щодо створення хабу має на меті об’єднати судову владу, органи державної влади та місцевого самоврядування, науковців, освітні установи й правничу спільноту для формування єдиного комунікаційного простору у сфері права.

Пріоритети та план роботи

Як розповіли у суді, учасники засідання визначили ключові напрями діяльності дорадчих органів Хабу — Дорадчої та Координаційної рад — та опрацювали проєкт Плану роботи на найближчий період. Одним із пріоритетів окреслено роботу з молоддю: співпрацю з університетами для підготовки нового покоління юристів і правників.

Фокус — ефективна взаємодія та правопросвіта

Під час дискусії особливу увагу приділили створенню ефективної системи взаємодії між структурними підрозділами Хабу, а також розвитку освітніх і просвітницьких проєктів. У центрі уваги — підвищення правової обізнаності громадян та популяризація принципів верховенства права.

Розширення співпраці з освітніми установами

Учасники засідання наголосили на необхідності розширення партнерства не лише з університетами, а й з іншими закладами освіти, а також залучення територіальних громад до правопросвітницьких ініціатив. Такий підхід сприятиме формуванню правової культури з дитинства та поширенню знань про права людини серед широких верств населення.

Закладено фундамент для подальшого розвитку

Рішення, ухвалені під час першого засідання, стали основою для подальшого розвитку Хабу як сучасного інтелектуального центру, який поєднуватиме науку, юридичну практику та освіту для зміцнення верховенства права в Україні.

