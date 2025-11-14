  1. Суд інфо

Створення правового простору: у Дніпрі провели перше засідання хабу «Верховенство права», фото

15:21, 14 листопада 2025
У Дніпрі провели перше засідання Дорадчої ради Науково-практичного хабу «Верховенство права»
Створення правового простору: у Дніпрі провели перше засідання хабу «Верховенство права», фото
Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі 12 листопада провели перше засідання Дорадчої ради Науково-практичного хабу «Верховенство права». Ініціатива Дніпропетровського окружного адміністративного суд щодо створення хабу має на меті об’єднати судову владу, органи державної влади та місцевого самоврядування, науковців, освітні установи й правничу спільноту для формування єдиного комунікаційного простору у сфері права.

Пріоритети та план роботи

Як розповіли у суді, учасники засідання визначили ключові напрями діяльності дорадчих органів Хабу — Дорадчої та Координаційної рад — та опрацювали проєкт Плану роботи на найближчий період. Одним із пріоритетів окреслено роботу з молоддю: співпрацю з університетами для підготовки нового покоління юристів і правників.

Фокус — ефективна взаємодія та правопросвіта

Під час дискусії особливу увагу приділили створенню ефективної системи взаємодії між структурними підрозділами Хабу, а також розвитку освітніх і просвітницьких проєктів. У центрі уваги — підвищення правової обізнаності громадян та популяризація принципів верховенства права.

Розширення співпраці з освітніми установами

Учасники засідання наголосили на необхідності розширення партнерства не лише з університетами, а й з іншими закладами освіти, а також залучення територіальних громад до правопросвітницьких ініціатив. Такий підхід сприятиме формуванню правової культури з дитинства та поширенню знань про права людини серед широких верств населення.

Закладено фундамент для подальшого розвитку

Рішення, ухвалені під час першого засідання, стали основою для подальшого розвитку Хабу як сучасного інтелектуального центру, який поєднуватиме науку, юридичну практику та освіту для зміцнення верховенства права в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

право Дніпропетровський окружний адмінсуд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]