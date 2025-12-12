ВККС рассмотрит вопрос о направлении 3 судей в Киев, Львовскую и Днепропетровскую области

Комиссия рассмотрит вопрос о направлении судей в Подольский районный суд Киева, а также в суды Львовской и Днепропетровской областей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о направлении судей в 3 суда.

Так, к рассмотрению на заседании ВККС назначен вопрос о внесении представления о направлении (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Апостоловский районный суд Днепропетровской области — 1 судьи;

в Подольский районный суд города Киева — 6 судей;

в Пустомытовский районный суд Львовской области — 1 судьи.

Рассмотрение вопроса состоится 14 января 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

В соответствии с частью первой статьи 55 Закона «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, направлен в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме, к которому приложить свои документы.

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

Время для личной подачи документов:

с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;

в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Отсканированные изображения бумажных документов, отправленных почтой, не позднее следующего дня с момента их отправления необходимо направить на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.

Судьи, подающие документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.