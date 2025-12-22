Кандидатам на должность судьи КСУ напомнили условия проведения письменного оценивания

Задания для письменного оценивания разрабатывает внешняя группа международных экспертов, которые являются признанными специалистами в сфере конституционализма.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 23 декабря, состоится письменное оценивание двух кандидатов на должность судьи КСУ в рамках этапа определения уровня их компетентности в сфере права. Об этом сообщила Консультативная группа экспертов.

Условия его проведения Консультативная группа экспертов утвердила 23 марта 2024 года. В частности, эти условия определяют порядок его подготовки и проведения, процедуру выбора задания и его выполнения, продолжительность письменного оценивания и другие организационно-процедурные вопросы.

Среди основных положений условий письменного оценивания следующие:

один вариант задания для всех кандидатов, выбранный случайным образом в присутствии кандидатов;

продолжительность выполнения письменного задания — до 3 часов;

выполнение задания осуществляется кандидатом исключительно на компьютере;

запрещено пользоваться какими-либо материалами и устройствами, кроме заранее предоставленных всем кандидатам Консультативной группой;

в помещении для проведения письменного оценивания могут находиться исключительно кандидаты, члены КГЭ и представители Секретариата КГЭ;

будет осуществляться прямая трансляция процедуры письменного оценивания.

«Стоит отдельно отметить, что задания для письменного оценивания разрабатывает внешняя группа международных экспертов, которые являются признанными специалистами в сфере конституционализма.

Также для еще большей защиты конфиденциальности информации относительно предмета и содержания письменных заданий КГЭ получает пять различных вариантов таких заданий в закрытых защитных сейф-пакетах непосредственно в день проведения письменного оценивания.

Один из сейф-пакетов с заданием выбирается случайным образом в присутствии кандидатов, открывается, и его содержимое демонстрируется всем присутствующим.

После того как все кандидаты получили задания, начинается отсчет времени на его выполнение», — добавила Консультативная группа экспертов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.