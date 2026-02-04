  1. Суд инфо
Судью Баштанского райсуда Оксану Звягину отстранили от осуществления правосудия

15:05, 4 февраля 2026
Судья Оксана Звягина временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.
Судью Баштанского районного суда Николаевской области Оксану Звягину временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Как указали в ВСП, 4 февраля Вторая Дисциплинарная палата приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности.

В связи с этим судью отстранили от осуществления правосудия.

Законодательство предусматривает, что в случае принятия дисциплинарным органом решения о применении к судье взыскания в виде представления об освобождении от должности такой судья отстраняется от осуществления правосудия без принятия отдельного решения Высшим советом правосудия. Отстранение продолжается до момента, пока ВСП не примет окончательное решение об освобождении судьи от должности либо не отменит решение дисциплинарной палаты.

