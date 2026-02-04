Суддю Баштанського райсуду Оксану Звягіну відсторонили від здійснення правосуддя

Суддю Оксану Звягіну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП.

Суддю Баштанського районного суду Миколаївської області Оксану Звягіну тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Як вказали у ВРП, 4 лютого Друга Дисциплінарна палата ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

У звʼязку з цим суддю відсторонено від здійснення правосуддя.

Законодавство передбачає, що у разі ухвалення дисциплінарним органом рішення про застосування до судді стягнення у вигляді подання про звільнення, такий суддя відстороняється від здійснення правосуддя без ухвалення окремого рішення Вищою радою правосуддя. Відсторонення триває до моменту, поки ВРП не ухвалить остаточне рішення про звільнення судді з посади або не скасує рішення дисциплінарної палати.

