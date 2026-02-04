  1. Суд інфо
  2. / В Україні

Суддю Баштанського райсуду Оксану Звягіну відсторонили від здійснення правосуддя

15:05, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддю Оксану Звягіну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддю Баштанського райсуду Оксану Звягіну відсторонили від здійснення правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддю Баштанського районного суду Миколаївської області Оксану Звягіну тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як вказали у ВРП, 4 лютого Друга Дисциплінарна палата ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

У звʼязку з цим суддю відсторонено від здійснення правосуддя.

Законодавство передбачає, що у разі ухвалення дисциплінарним органом рішення про застосування до судді стягнення у вигляді подання про звільнення, такий суддя відстороняється від здійснення правосуддя без ухвалення окремого рішення Вищою радою правосуддя. Відсторонення триває до моменту, поки ВРП не ухвалить остаточне рішення про звільнення судді з посади або не скасує рішення дисциплінарної палати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя дисциплінарна справа звільнення дисциплінарна палата ВРП ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]