  1. Суд инфо

Конкурсы в СОАС и СААС: 280 кандидатов допущены к квалификационному оцениванию

15:54, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС отметила, что всего поступило 356 заявлений об участии в конкурсах в специализированные суды.
Конкурсы в СОАС и СААС: 280 кандидатов допущены к квалификационному оцениванию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что завершила допуск кандидатов к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсах на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Участие примут 280 кандидатов: 171 — в конкурсе в СОАС и 109 — в конкурсе в СААС. Количество уникальных кандидатов — 210 человек, из которых 70 кандидатов претендуют на занятие должностей судей в двух специализированных судах одновременно», — заявили в Комиссии.

Конкурс в Специализированный окружной административный суд

К квалификационному оцениванию и участию в конкурсе на занятие 17 вакантных должностей судей СОАС допущен 171 человек. Среди кандидатов 109 мужчин (64%) и 62 женщины (36%). Большинство кандидатов в возрасте от 40 до 49 лет — 105 человек.

На должности судей СОАС претендуют 77 адвокатов, 30 судей, 19 научных работников и 11 госслужащих.

45 человек имеют научную степень кандидата юридических наук, 9 — доктора юридических наук.

Конкурс в Специализированный апелляционный административный суд

К квалификационному оцениванию и участию в конкурсе на занятие 10 вакантных должностей судей СААС допущены 109 человек. Большинство — мужчины: 72 (66%), женщин — 37 (34%). Как и в конкурсе в СОАС, самая многочисленная возрастная группа — 40–49 лет, 75 кандидатов.

По профессиональному опыту среди кандидатов в СААС преобладают судьи — 36 человек, адвокаты — 29, научные работники — 10, госслужащие — 3 человека.

39 человек являются кандидатами юридических наук, 8 — докторами юридических наук.

ВККС напомнила, что всего поступило 356 заявлений об участии в конкурсах в специализированные суды. Комиссия допускала лиц, которые на день подачи документов соответствовали требованиям, установленным статьями 69, 79-3, пунктами 85 и 86 раздела XII Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП отказал Елене Музыке в назначении судьей из-за нарушений в декларировании и поездок в РФ

Елене Музыке отказали в назначении судьей.

ВСП поддержал кандидатуру Иванны Окостень на должность судьи Ковельского городского районного суда

ВСП внесет представление Президенту Украины о назначении Иванны Окостень судьёй Ковельского городского районного суда Волынской области.

ГНЕУ раскритиковало часть норм семейного права в проекте нового Гражданского кодекса

В заключении эксперты обратили внимание как на положительные новеллы семейного блока проекта, так и на ряд спорных положений, требующих дополнительного обоснования.

Парламент предлагает разрешить уничтожение оригиналов документов

В Украине могут разрешить уничтожать бумажные архивы до истечения срока их хранения, если создана надлежащая электронная копия.

Высший совет правосудия поддержал 4 кандидатуры на должности судей Черниговского и Житомирского апелляционных судов

Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении четырех судей в апелляционные суды Чернигова и Житомира

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]