Краткий обзор решений ЕСПЧ по 56 делам – документ

В выпуске содержится краткий обзор решений ЕСПЧ по 56 делам: 28 – против Украины и 28 – против других государств.

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Верховный Суд опубликовал информационное издание «Бюллетень: Верховенство права. Права человека», подготовленном проектом Совета Европы «Поддержка судебной власти Украины в условиях войны и послевоенного периода».

В нем можно ознакомиться с практикой Европейского суда по правам человека по делам против Украины и других государств, вопросами функционирования европейской системы защиты прав человека и не только.

В первом выпуске содержится краткий обзор решений ЕСПЧ по 56 делам: 28 – против Украины и 28 – против других государств (за период с 1 января по 1 апреля 2023 года).

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