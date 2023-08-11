Короткий огляд рішень ЄСПЛ у 56 справах – документ

У випуску міститься короткий огляд рішень ЄСПЛ у 56 справах: 28 – проти України і 28 – проти інших держав.

Джерело фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Верховний Суд опублікував інформаційне видання «Бюлетень: Верховенство права. Права людини», підготовленому проєктом Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду».

У ньому можна ознайомитися з практикою Європейського суду з прав людини у справах проти України та проти інших держав, питаннями функціонування європейської системи захисту прав людини і не тільки.

У першому випуску міститься короткий огляд рішень ЄСПЛ у 56 справах: 28 – проти України і 28 – проти інших держав (за період з 1 січня по 1 квітня 2023 року).

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