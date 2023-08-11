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Процес звільнення військкомів відбуватиметься дуже швидко: списки вже складені, — Веніславський

16:30, 11 серпня 2023
Списки військових, які можуть замінити військкомів та які не дискредитуватимуть себе - складений.
Процес звільнення військкомів відбуватиметься дуже швидко: списки вже складені, — Веніславський
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Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, управляти цією системою мають воїни, які пройшли фронт.

Процес звільнення військкомів відбуватиметься дуже швидко, оскільки людей, які зможуть їх замінити - багато й списки вже складені. Про це розповів член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федор Веніславський в ефірі телемарафону.

«Це буде зроблено дуже швидко. Після того, як президент кілька місяців тому виступив з ініціативою оновлення цього кадрового складу за рахунок тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна і честь та гідність. І вони точно не будуть тиражувати інші цінності», - розповів Веніславський.

Як відзначив представник президента у ВР, списки військових, які можуть замінити військкомів та які не дискредитуватимуть себе - складений. Водночас мова не йде про командирів, або ж офіцерів, які на сьогодні командують бойовими підрозділами.

«На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці отримують поранення і за висновками ВЛК вони не можуть більше бути в окопах, визнаються непридатними або обмежено придатними до військової служби. Саме за рахунок таких людей буде формуватися кадровий потенціал для очільників нинішніх територіальних центрів», - пояснив Веніславський.

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