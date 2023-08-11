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  1. В Україні

У Києві оштрафували військового, який побив дизайнера зі спільноти ЛГБТ

22:21, 11 серпня 2023
Військовослужбовця оштрафували за напад на дизайнера через гомофобію.
У Києві оштрафували військового, який побив дизайнера зі спільноти ЛГБТ
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Подільський районний суд оштрафував військового, який побив дизайнера в липні цього року. Інцидент трапився через гомофобію, після того як дизайнер публічно визнав свою належність до спільноти ЛГБТ і випустив колекцію товарів на підтримку прав ЛГБТ-людей в Україні.

Військовослужбовець визнав свою провину та виразив щире каяття за свої дії. Суд також врахував той факт, що він не мав жодних попередніх судимостей і не перебував під наглядом психіатра.

Згідно з ухваленим рішенням, військовослужбовець зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 1700 гривень, а також компенсувати витрати на проведення судової експертизи у сумі 2672 гривень. Суд вважає, що таке покарання є достатнім для досягнення виправлення обвинуваченого.

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