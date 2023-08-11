В Киеве оштрафовали военного, который избил дизайнера из сообщества ЛГБТ

Военнослужащего оштрафовали за нападение на дизайнера из-за гомофобии.

Подольский районный суд оштрафовал военного, который избил дизайнера в июле этого года. Инцидент случился из-за гомофобии, после того как дизайнер публично признал свою принадлежность к сообществу ЛГБТ и выпустил коллекцию товаров в поддержку прав ЛГБТ-людей в Украине.

Военнослужащий признал свою вину и выразил искреннее раскаяние за свои действия. Суд также учел тот факт, что он не имел никаких предыдущих судимостей и не находился под наблюдением психиатра.

Согласно принятому решению, военнослужащий обязан уплатить штраф в размере 1700 гривен, а также компенсировать расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 2672 гривен. Суд считает, что такое наказание является достаточным для достижения исправления обвиняемого.

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