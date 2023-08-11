Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Реестре – пока ноль: что будет дальше с законом об олигархах

Так или иначе, но требование об антиолигархических мерах остается в перечне условий для переговоров о вступлении в ЕС, и речь не идет о Реестре олигархов.

Парламент принял закон, которым засекретил в Реестре судебных решений определенный вид определений хозяйственных судов

Верховная Рада внесла изменения в закон о доступе к судебным решениям по засекречиванию определенных категорий решений.

Адвокатом, который лично рассказал судье, что думает о ее решении, займется КДКА

Адвокат намекнул, что судью могут даже вывезти в Бахмут.

В Реестр коррупционеров будут включать не всех нарушителей, а НАПК получит право заниматься нормотворчеством в сфере админправонарушений

Верховная Рада одобрила изменения в ответственности чиновников за просрочку представления электронной декларации.

Депутаты предлагают ограничить зарплаты и другое денежное довольствие должностных лиц суммой в 100 тысяч грн

Зарплату и денежное довольствие из бюджета, а также зарплату руководителям госпредприятий предлагается ограничить размером в 100 тысяч грн.

  1. В Украине

В Киеве оштрафовали военного, который избил дизайнера из сообщества ЛГБТ

22:21, 11 августа 2023
Военнослужащего оштрафовали за нападение на дизайнера из-за гомофобии.
В Киеве оштрафовали военного, который избил дизайнера из сообщества ЛГБТ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Подольский районный суд оштрафовал военного, который избил дизайнера в июле этого года. Инцидент случился из-за гомофобии, после того как дизайнер публично признал свою принадлежность к сообществу ЛГБТ и выпустил коллекцию товаров в поддержку прав ЛГБТ-людей в Украине.

Военнослужащий признал свою вину и выразил искреннее раскаяние за свои действия. Суд также учел тот факт, что он не имел никаких предыдущих судимостей и не находился под наблюдением психиатра.

Согласно принятому решению, военнослужащий обязан уплатить штраф в размере 1700 гривен, а также компенсировать расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 2672 гривен. Суд считает, что такое наказание является достаточным для достижения исправления обвиняемого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду