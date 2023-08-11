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Процесс увольнения военкомов будет происходить очень быстро: списки уже составлены, — Вениславский

16:30, 11 августа 2023
Списки военных, которые могут заменить военкомов и которые не будут дискредитировать себя - составлен.
Процесс увольнения военкомов будет происходить очень быстро: списки уже составлены, — Вениславский
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут уволены все руководители областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По его словам, управлять этой системой должны воины, прошедшие фронт.

Процесс увольнения военкомов будет происходить очень быстро, поскольку людей, которые смогут их заменить - многие списки уже составлены. Об этом рассказал член Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в эфире телемарафона.

«Это будет сделано очень быстро. После того, как президент несколько месяцев назад выступил с инициативой обновления этого кадрового состава за счет военнослужащих, которые в окопах доказали, что понимают, что такое война и честь и достоинство. И они точно не будут тиражировать другие ценности», – рассказал Вениславский.

Как отметил представитель президента в ВР, списки военных, которые могут заменить военкомов и которые не будут дискредитировать себя - составлен. В то же время речь не идет о командировах, или офицерах, которые на сегодняшний день командуют боевыми подразделениями.

«К величайшему сожалению, война приводит к тому, что военнослужащие получают ранения и по выводам ВЛК они не могут больше быть в окопах, признаются непригодными или ограниченно пригодными к военной службе. Именно за счет таких людей будет формироваться кадровый потенциал для руководителей нынешних территориальных центров», – пояснил Вениславский.

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