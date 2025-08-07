Практика судов
Как устанавливается искусственность или безосновательность иска — обзор практики КХС ВС

18:21, 7 августа 2025
Опубликован обзор судебной практики КХС ВС по отдельным вопросам применения положений Хозяйственного процессуального кодекса.
Как устанавливается искусственность или безосновательность иска — обзор практики КХС ВС
Верховный Суд представил обновлённый обзор судебной практики Кассационного хозяйственного суда по отдельным вопросам применения положений ХПК Украины по состоянию на июнь 2025 года.

На этот раз обзор дополнен 25 правовыми позициями Верховного Суда, которые дают практические ответы на вопросы, возникающие при применении отдельных статей Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

В частности, рассмотрены следующие вопросы:

относится ли к юрисдикции хозяйственных судов спор о взыскании стоимости доли, которую необходимо выплатить истцу как бывшему участнику общества (ст. 20);

как устанавливается фиктивность или необоснованность иска (ст. 43);

в каком процессуальном статусе должны быть привлечены все стороны сделки к участию в деле о признании такой сделки недействительной (ст. 48);

может ли суд самостоятельно собирать доказательства из открытых реестров и не является ли это нарушением процессуальных норм (статьи 74 и 267);

распространяются ли льготы по уплате судебного сбора на обращения арбитражного управляющего в деле о банкротстве (неплатежеспособности) или в спорах, поданных в рамках дела о банкротстве должника (ст. 123);

имеет ли право истец требовать компенсацию расходов на профессиональную правовую помощь в случае закрытия производства по делу за отсутствием предмета спора (ст. 130);

какое основание применения мер обеспечения иска должен исследовать суд в случае предъявления исковых требований нематериального характера (ст. 136);

допустимо ли применение такой меры обеспечения иска, как запрет ответчикам совершать действия по исполнению заключённого между ними договора, признание которого недействительным является предметом иска (ст. 137);

возможно ли в споре о защите нарушенного права интеллектуальной собственности на изобретение применение такой меры обеспечения иска, как запрет экспертному центру выдавать заключения и рекомендации по государственной регистрации лекарственного средства и вносить любые изменения в регистрационные материалы лекарственного средства (ст. 137);

обладает ли апелляционный суд правом приостановить производство по делу в случае пересмотра судебного решения по аналогичным правоотношениям (в другом деле) в кассационном порядке (ст. 195).

