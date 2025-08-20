Сожительница погибшего в ДТП может быть признана потерпевшей в уголовном производстве – Верховный Суд

Верховный Суд подтвердил право лица, проживавшего одной семьёй без официального брака с погибшим в ДТП, на приобретение статуса потерпевшего в уголовном производстве.
Что известно
Дело было открыто после того, как водитель был осуждён по ч. 2 ст. 286 УК Украины: он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, в результате чего его пассажир погиб. На досудебном расследовании следователь признал потерпевшей женщину, которая проживала с погибшим. Сторона защиты и другие потерпевшие настаивали, что такой статус возможен лишь после решения гражданского суда об установлении факта совместного проживания одной семьёй.
Решение Верховного Суда
ВС оставил без изменений приговор апелляционного суда, подчеркнув:
Постановление КУС ВС от 17 июля 2025 года по делу № 694/954/21 (производство № 51-3504км23) доступно по ссылке.
