Співмешканка загиблого у ДТП може бути визнана потерпілою у кримінальному провадженні – Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив: співмешканка загиблого у ДТП має право на статус потерпілої у кримінальному провадженні.

Верховний Суд підтвердив право особи, яка проживала однією сім’єю без офіційного шлюбу з загиблим у ДТП, на набуття статусу потерпілого у кримінальному провадженні.

Що відомо

Справу було відкрито після того, як водія засудили за ч. 2 ст. 286 КК України: він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим авто, внаслідок чого його пасажир загинув. На досудовому розслідуванні слідчий визнав потерпілою жінку, яка проживала із загиблим. Сторона захисту та інші потерпілі наполягали, що такий статус можливий лише після рішення цивільного суду про встановлення факту проживання однією сім’єю.

Рішення Верховного Суду

ВС залишив без змін вирок апеляційного суду, наголосивши:

підстави для визнання потерпілої особи визначаються виключно кримінальним процесуальним законодавством ;

; за ч. 6 ст. 55 КПК, у разі смерті особи право бути потерпілим мають близькі родичі чи члени сім’ї , до яких належать і особи, що спільно проживають без шлюбу;

, до яких належать і особи, що спільно проживають без шлюбу; КПК не передбачає можливості позбавити потерпілого цього статусу під час судового розгляду.

Постанова ККС ВС від 17 липня 2025 року у справі № 694/954/21 (провадження № 51-3504км23) доступна за посиланням.

