Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по процессуальным расходам

12:46, 21 августа 2025
Обзор Верховного Суда систематизирует правовые позиции по процессуальным расходам в уголовном процессе.
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по процессуальным расходам
Верховный Суд представил тематический обзор судебной практики, в котором собраны ключевые правовые позиции по процессуальным расходам.

В частности, в обзоре отражены правовые позиции о:

  • виде судебного решения, которым должен быть решен вопрос о распределении процессуальных расходов;
  • существенности нарушения требований УПК из-за оставления без рассмотрения вопроса о распределении процессуальных расходов;
  • возмещении расходов, связанных с прибытием к месту судебного производства, привлечением потерпевших, свидетелей, специалистов, переводчиков и экспертов;
  • распределении процессуальных расходов судом в рамках рассмотрения уголовного производства, при рассмотрении которого они возникли;
  • распределении процессуальных расходов при освобождении лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, передачей на поруки, истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности;
  • распределении процессуальных расходов в случае закрытия уголовного производства в связи с отказом потерпевшего от поддержания обвинения, утратой действия закона, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния;
  • распределении процессуальных расходов в случае, когда в совершении уголовного правонарушения признаны виновными несколько человек.

Обзор пригодится специалистам в сфере уголовного права и процесса, а также всем, кто интересуется указанной проблематикой.

