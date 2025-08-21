Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по процессуальным расходам

Обзор Верховного Суда систематизирует правовые позиции по процессуальным расходам в уголовном процессе.

Верховный Суд представил тематический обзор судебной практики, в котором собраны ключевые правовые позиции по процессуальным расходам.

В частности, в обзоре отражены правовые позиции о:

виде судебного решения, которым должен быть решен вопрос о распределении процессуальных расходов;

существенности нарушения требований УПК из-за оставления без рассмотрения вопроса о распределении процессуальных расходов;

возмещении расходов, связанных с прибытием к месту судебного производства, привлечением потерпевших, свидетелей, специалистов, переводчиков и экспертов;

распределении процессуальных расходов судом в рамках рассмотрения уголовного производства, при рассмотрении которого они возникли;

распределении процессуальных расходов при освобождении лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, передачей на поруки, истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности;

распределении процессуальных расходов в случае закрытия уголовного производства в связи с отказом потерпевшего от поддержания обвинения, утратой действия закона, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния;

распределении процессуальных расходов в случае, когда в совершении уголовного правонарушения признаны виновными несколько человек.

