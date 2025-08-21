Практика судів
Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики з питань процесуальних витрат

12:46, 21 серпня 2025
Огляд Верховного Суду систематизує правові позиції щодо процесуальних витрат у кримінальному процесі.
Верховний Суд представив тематичний огляд судової практики , у якому зібрано ключові правові позиції щодо процесуальних витрат.

Зокрема, в огляді висвітлено правові позиції про:

  • вид судового рішення, яким має бути вирішено питання про розподіл процесуальних витрат;
  • істотність порушення вимог КПК через залишення без розгляду питання про розподіл процесуальних витрат;
  • відшкодування витрат, пов’язаних із прибуттям до місця судового провадження, залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів;
  • розподіл процесуальних витрат судом у межах розгляду того кримінального провадження, під час розгляду якого вони виникли;
  • розподіл процесуальних витрат у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим, передачею на поруки, закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності;
  • розподіл процесуальних витрат у разі закриття кримінального провадження у зв’язку з відмовою потерпілого від підтримання обвинувачення, втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння;
  • розподіл процесуальних витрат у разі, коли у вчиненні кримінального правопорушення визнано винними декількох осіб.

Огляд стане в пригоді фахівцям у сфері кримінального права та процесу, а також усім, хто цікавиться зазначеною проблематикою.

