Верховный Суд указал, что ответы Grok и ChatGPT не могут быть доказательством в судебных делах

Искусственный интеллект может быть полезным и вспомогательным информативным инструментом в сфере правосудия, но не может заменить ни судью, ни принципы принадлежности, допустимости и достоверности доказательств, указали в Верховном Суде.

Ответы искусственного интеллекта не признаются источником достоверной научно доказанной информации, а потому отклонение судом ходатайства об их исследовании в качестве доказательства является правомерным.

Об этом говорится в постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 8 июля 2025 года по делу № 925/496/24.

Суть дела

Городской совет подал иск к ООО о внесении изменений в договор аренды земли и перерасчете арендной платы.

Иск мотивирован необходимостью согласования условий договора аренды с решением горсовета.

Решением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, иск удовлетворен частично, а именно внесены изменения в договор аренды земли.

КХС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

КХС ВС отклонил ссылку ответчика на то, что суд апелляционной инстанции необоснованно отклонил ходатайство об исследовании электронных доказательств, а именно ответов двух искусственных интеллектов – Grok (разработан компанией xAI) и ChatGPT (разработан компанией OpenAI) – относительно подтверждения буквального толкования подпункта 6 п. 23 договора, и указал следующее.

Коллегия судей подчеркнула, что технологию следует использовать только для поддержки и укрепления верховенства права. Технология может применяться исключительно для поддержки и помощи судам и судьям в надлежащем управлении и определении производств. Принятие решений должно, явно или неявно, осуществляться только судьями. Это нельзя делегировать или выполнять с помощью технологий, судебная автономия должна уважаться.

Вместо этого в рассматриваемом деле участник использует технологию искусственного интеллекта не как средство содействия надлежащему правосудию, а наоборот – с целью оспаривания и постановки под сомнение уже сделанных судом выводов.

Ответы искусственного интеллекта не признаются источником достоверной научно доказанной информации, поэтому отклонение судом ходатайства об их исследовании в качестве доказательства в деле является правомерным.

