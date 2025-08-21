Верховний Суд вказав, що відповіді Grok та ChatGPT не можуть бути доказом у судових справах

Штучний інтелект може бути корисним та допоміжним інформативним інструментом у сфері правосуддя, але не може замінити ні суддю, ні принципи належності, допустимості та достовірності доказів, вказали у Верховному Суді.

Відповіді штучного інтелекту не визнаються як джерело достовірної науково доведеної інформації, а відтак відхилення судом клопотання про їх дослідження як доказу є правомірним.

Про це йдеться у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 8 липня 2025 року у справі № 925/496/24.

Суть справи

Міська рада подала позов до ТОВ про внесення змін до договору оренди землі та перерахунок орендної плати.

Позов мотивовано необхідністю узгодження умов договору оренди з рішенням міськради.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково, а саме внесено зміни до договору оренди землі.

КГС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

КГС ВС відхилив посилання відповідача на те, що суд апеляційної інстанції необґрунтовано відхилив клопотання про дослідження електронних доказів, а саме відповіді двох штучних інтелектів – Grok (розроблений компанією xAI) та ChatGPT (розроблений компанією OpenAI) – щодо підтвердження буквального трактування підпункту 6 п. 23 договору, та зазначив таке.

Колегія суддів наголосила, що технологію слід використовувати лише для підтримки та посилення верховенства права. Технологія може використовуватися тільки для підтримки й допомоги судам і суддям у належному управлінні та визначенні проваджень. Ухвалення рішень має, явно чи неявно, здійснюватися лише суддями. Це не можна делегувати або виконувати за допомогою технології, судова автономія повинна поважатися.

Натомість у справі, що розглядалася, учасник використовує технологію штучного інтелекту не як засіб сприяння здійсненню належного правосуддя, а навпаки – з метою заперечення (ставлення під сумнів, оскарження) вже зроблених судом висновків.

Відповіді штучного інтелекту не визнаються як джерело достовірної науково доведеної інформації, тому відхилення судом клопотання про дослідження їх як доказу у справі є правомірним.

