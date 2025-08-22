Практика судов
В каком случае договор поручения является безвозмездным, а в каком – возмездным, указал Верховный Суд

15:58, 22 августа 2025
Верховный Суд разъяснил порядок начисления пени по возмездному договору поручения.
В каком случае договор поручения является безвозмездным, а в каком – возмездным, указал Верховный Суд
Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил решения судов предыдущих инстанций по делу о взыскании пени за просрочку исполнения договора поручения, подчеркнув презумпцию возмездности таких договоров и необходимость правильного определения базы для начисления пени.

Презумпция возмездности договора поручения

В случае отсутствия в договоре поручения прямого указания на его безвозмездность или законодательного закрепления безвозмездности для определенного вида договора поручения такой договор считается возмездным. Если стороны не определили размер вознаграждения поверенного, он определяется с учетом того инструментария (способ определения вознаграждения), который содержится в ч. 4 ст. 632 и ч. 2 ст.1002 ГК Украины.

Обстоятельства дела и исковые требования

В рассматриваемом деле истец обратился в суд с требованиями к ответчику о взыскании имущественного и морального ущерба, а также пени за просрочку исполнения заключенного между сторонами договора на приобретение и транспортировку автомобиля. Истец отметил, что по условиям договора транспортное средство должно было быть доставлено в согласованный срок, однако этого не произошло. Просрочка длилась несколько месяцев, а автомобиль был получен только после вмешательства полиции и в поврежденном состоянии. Истец требовал взыскания пени за каждый календарный день просрочки договорных обязательств.

Решение суда первой инстанции

Суд первой инстанции отказал в иске, обосновывая свою позицию тем, что задержка доставки автомобиля была обусловлена объективными обстоятельствами, в частности введением военного положения в Украине, и не зависела от воли ответчика.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении иска о взыскании пени и частично удовлетворил иск в этой части, ссылаясь на то, что транспортное средство было передано истцу с задержкой на 143 дня. Размер пени суд рассчитал из общей стоимости заказа, состоящей из стоимости автомобиля и платы за его транспортировку. На основании ч. 3 ст. 551 ГК Украины апелляционный суд уменьшил сумму неустойки.

Позиция Верховного Суда

Отменяя судебные решения предыдущих инстанций в части искового требования о взыскании пени и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Кассационный гражданский суд Верховного Суда подчеркнул, что в гражданском законодательстве предусмотрена презумпция возмездности договора. Договор поручения является безвозмездным только по прямому указанию сторон или если это предусмотрено законом. Если размер вознаграждения поверенного не определен, он рассчитывается в соответствии с ч. 4 ст. 632 и ч. 2 ст. 1002 ГК Украины.

Ошибки судов предыдущих инстанций

Верховный Суд отметил, что суды не учли, что пеню следует начислять от суммы, которая составляет плату поверенному по договору поручения, а не от общей стоимости заказа, включающей стоимость автомобиля и его транспортировку. Сумма за транспортное средство и его транспортировку не является платой поверенному, поэтому не может считаться базой для начисления пени в соответствии с ч. 5 ст. 10 Закона Украины «О защите прав потребителей».

Выводы по определению вознаграждения поверенного

Поскольку в договоре поручения размер вознаграждения поверенного не был установлен, Верховный Суд указал, что он должен определяться с учетом норм ч. 4 ст. 632 и ч. 2 ст. 1002 ГК Украины. Даже отсутствие в договоре прямого указания на размер вознаграждения не делает договор недействительным или безвозмездным.

Результаты кассационного рассмотрения

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций в части взыскания пени и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для правильного применения норм гражданского законодательства.

Постановление ВС от 30 июля 2025 года по делу № 344/3988/22 (производство № 61-6400св25).

