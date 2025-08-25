Практика судов
Водитель отказался проходить тест на состояние опьянения и получил штраф – апелляция оставила без изменений решение местного суда

13:29, 25 августа 2025
Защитник лица, которое суд привлек к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, подал ходатайство о привлечении прокурора к рассмотрению дела.
Ровенский апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда, которым водитель автомобиля «Audi 100» признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отклонив многочисленные ходатайства защитника и обвинения в затягивании дела. Об этом сообщила пресс-служба Ровенского апелляционного суда.

Детали дела

Инцидент произошел 6 октября прошлого года после 21 часа в селе Дубровка Дубенского района, где патрульные остановили автомобиль «Audi 100». Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, в частности запах алкоголя изо рта и выраженное дрожание рук, а также вел себя нагло, нецензурно выражаясь в сторону правоохранителей. Из-за отказа водителя проходить освидетельствование на состояние опьянения как на месте, так и в медицинском учреждении, патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП Украины. Суд первой инстанции признал водителя виновным, назначив штраф в размере 17 000 гривен и лишение права управления транспортными средствами на один год.

Апелляционная жалоба и ходатайство защитника

Защитник правонарушителя обжаловал решение в Ровенском апелляционном суде, подав ряд ходатайств: о привлечении прокурора, направлении материалов на доработку, вызове свидетеля, назначении экспертизы видео- и звукозаписи, истребовании оригинала видеозаписи в полиции и закрытии производства из-за отсутствия состава правонарушения. Апелляционный суд отклонил эти ходатайства, сославшись на нормы КУоАП Украины и наличие неопровержимых доказательств, в частности аутентичной видеозаписи с нагрудной камеры полицейского, исследованной судом первой инстанции.

Отвод состава суда и другие ходатайства

После отклонения письменных ходатайств защитник заявил устное ходатайство об отводе состава суда, которое также было отклонено. Далее он подал ходатайство об объявлении перерыва для привлечения правонарушителя к рассмотрению и предоставления им объяснений. Суд отклонил и это ходатайство, поскольку защитник перед началом рассмотрения заявил, что не знает причин отсутствия его доверителя, который был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела, и не возражал против рассмотрения без его участия. Кроме того, участие правонарушителя в таких делах не является обязательным.

Решение апелляционного суда

Ровенский апелляционный суд оставил постановление местного суда без изменений, признав его законным и обоснованным. Суд пришел к выводу, что защитник злоупотребил процессуальными правами, пытаясь затянуть рассмотрение дела. Апелляционная жалоба была отклонена, а водитель остался ответственным за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается доказательствами, в частности видеозаписью.

