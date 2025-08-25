Практика судів
Водій відмовився проходити тест на стан сп’яніння і отримав штраф – апеляція залишила без змін рішення місцевого суду

13:29, 25 серпня 2025
Захисник особи, яку суд притягнув до адмінвідповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння, подав клопотання про залучення прокурора до розгляду справи.
Рівненський апеляційний суд залишив без змін рішення місцевого суду, яким водія автомобіля «Audi 100» визнано винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, відхиливши численні клопотання захисника та звинувачення у затягуванні справи. Про це повідомила пресслужба Рівненського апеляційного суду.

Деталі справи

Подія сталася 6 жовтня минулого року після 21 години в селі Дубрівка Дубенського району, де патрульні зупинили автомобіль «Audi 100». Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, зокрема запах алкоголю з рота та виражене тремтіння рук, а також поводився нахабно, нецензурно висловлюючись у бік правоохоронців. Через відмову водія проходити освідування на стан сп’яніння як на місці, так і в медичному закладі, патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП України. Суд першої інстанції визнав водія винним, призначивши штраф у розмірі 17 000 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.

Апеляційна скарга та клопотання захисника

Захисник правопорушника оскаржив рішення до Рівненського апеляційного суду, подавши низку клопотань: про залучення прокурора, направлення матеріалів на доопрацювання, виклик свідка, призначення експертизи відео- та звукозапису, витребування оригіналу відеозапису в поліції та закриття провадження через відсутність складу правопорушення. Апеляційний суд відхилив ці клопотання, посилаючись на норми КУпАП України та наявність неспростовних доказів, зокрема автентичного відеозапису з нагрудної камери поліцейського, дослідженого судом першої інстанції.

Відвід складу суду та інші клопотання

Після відхилення письмових клопотань захисник заявив усне клопотання про відвід складу суду, яке також було відхилено. Далі він подав клопотання про оголошення перерви для залучення правопорушника до розгляду та надання ним пояснень. Суд відхилив і це клопотання, оскільки захисник перед початком розгляду заявив, що не знає причин відсутності його довірителя, який був належним чином повідомлений про розгляд справи, і не заперечував проти розгляду без його участі. Крім того, участь правопорушника в таких справах не є обов’язковою.

Рішення апеляційного суду

Рівненський апеляційний суд залишив постанову місцевого суду без змін, визнавши її законною та обґрунтованою. Суд дійшов висновку, що захисник зловживав процесуальними правами, намагаючись затягнути розгляд справи. Апеляційна скарга була відхилена, а водій залишився відповідальним за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що підтверджується доказами, зокрема відеозаписом.

