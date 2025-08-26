Верховный Суд разъяснил, когда можно наложить арест на деньги и имущество одновременно

Наложение ареста на имущество и денежные средства в пределах суммы заявленных требований не создает двойного обеспечения иска и дисбаланса интересов сторон – КЦС ВС.

Верховный Суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которое разрешало арест движимого, недвижимого имущества и денежных средств ответчиков в пределах суммы иска. Решение стало ответом на спор об обеспечении исковых требований, где апелляционный суд ошибочно счел такой арест двойным обеспечением. Верховный Суд разъяснил, что денежные средства являются частью имущества, а одновременный арест нескольких видов имущества является законным и обоснованным при наличии угрозы неисполнения судебного решения.

Суть дела

В рассматриваемом деле истица обратилась в суд с заявлением об обеспечении иска до подачи искового заявления. Она просила наложить арест на денежные средства, а также на движимое и недвижимое имущество ответчиков в пределах заявленной суммы иска. Суд первой инстанции удовлетворил это заявление, наложив арест на имущество и счета ответчиков. Однако апелляционный суд отменил это решение, аргументируя, что одновременное наложение ареста на средства и имущество приводит к двойному обеспечению исковых требований, что, по их мнению, противоречит требованиям закона о соразмерности мер обеспечения.

Позиции сторон

Истица настаивала на необходимости ареста имущества и средств ответчиков, чтобы предотвратить возможные недобросовестные действия, которые могли бы затруднить или сделать невозможным исполнение судебного решения в ее пользу. Суд первой инстанции поддержал эту позицию, установив, что между сторонами существует спор и есть реальная угроза неисполнения решения суда. Вместо этого апелляционный суд счел, что арест одновременно имущества и средств является чрезмерным и нарушает принцип соразмерности, предусмотренный законодательством.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд (КГС) Верховного Суда отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции. Верховный Суд подчеркнул, что в соответствии с главой 13 Гражданского кодекса Украины денежные средства являются разновидностью имущества, поэтому их арест вместе с движимым и недвижимым имуществом в пределах суммы иска не является двойным обеспечением. Такая мера является обоснованной при наличии реальной угрозы неисполнения или затруднения исполнения возможного судебного решения.

Согласно частям 1 и 2 ст. 149 Гражданского процессуального кодекса Украины (ГПК), суд имеет право принять меры обеспечения иска по заявлению участника дела, если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда или защиту прав истца. Пункт 1 части 1 ст. 150 ГПК предусматривает, что иск может обеспечиваться наложением ареста на имущество и/или денежные средства, принадлежащие ответчику. Процессуальный закон не запрещает одновременное применение нескольких видов обеспечения иска, если они не превышают пределов исковых требований и не нарушают баланс интересов сторон.

Что решил суд

Установив наличие спора между сторонами и реальную угрозу неисполнения судебного решения, Верховный Суд подтвердил обоснованность выводов суда первой инстанции. Наложение ареста на движимое, недвижимое имущество и денежные средства ответчиков признано законным и соответствующим исковым требованиям. Постановление Верховного Суда от 6 августа 2025 года по делу № 759/22148/24 (производство № 61-5613св25) оставило в силе решение суда первой инстанции, отменив решение апелляционного суда.

