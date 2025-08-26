Верховный Суд: прокурор из группы имеет право подавать апелляцию, даже если не участвовал в судебном разбирательстве в местном суде

Верховный Суд разъяснил, кто из прокуроров может подавать апелляцию.

Если прокурор на момент подачи апелляционной жалобы включен в состав группы прокуроров, он имеет право подать апелляционную жалобу, даже если не участвовал в рассмотрении в суде первой инстанции или на этапе досудебного расследования.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отменил определение апелляционного суда, который вернул апелляционную жалобу прокурору, признав ее поданной ненадлежащим лицом.

Детали дела

В данном уголовном производстве прокурор, не согласившись с оправдательным приговором местного суда, обжаловал его в апелляционном порядке. Определением апелляционного суда апелляционная жалоба была возвращена прокурору на основании того, что ее подало лицо, не имеющее такого права. В кассационной жалобе прокурор указал, что апелляционный суд необоснованно вернул апелляционную жалобу стороне обвинения.

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В ходе кассационной проверки материалов уголовного производства Суд установил, что при обращении с апелляционной жалобой на приговор местного суда прокурор в подтверждение своих полномочий приложил к апелляционной жалобе постановление руководителя окружной прокуратуры об изменении группы прокуроров, которые будут осуществлять полномочия прокуроров в данном уголовном производстве. Этим постановлением он был включен в состав группы прокуроров в связи с пребыванием прокурора, который участвовал в судебном рассмотрении обвинительного акта в отношении оправданного, в отпуске. Таким образом, прокурор в соответствии с положениями ст. 37 УПК Украины был включен в состав группы прокуроров в данном уголовном производстве и наделен правами прокурора принимать процессуальные решения и совершать процессуальные действия, в том числе подавать апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.

Вместе с тем выводы апелляционного суда о том, что прокурор на основании ч. 4 ст. 36 УПК Украины не уполномочен обжаловать приговор местного суда, являются необоснованными, поскольку указанная норма не лишает прокурора, который входит в группу прокуроров в уголовном производстве, права на подачу апелляционной жалобы, а лишь предоставляет такое право также прокурорам более высокого уровня (Генеральному прокурору, его первому заместителю и заместителям, руководителю областной прокуратуры, его первому заместителю и заместителям) независимо от их участия в судебном производстве.

Решение суда

Верховный Суд указал, что если апелляционная жалоба подана прокурором, который включен в состав группы прокуроров на момент ее подачи, то этот прокурор является надлежащим лицом, имеющим право на подачу такой жалобы, независимо от того, участвовал ли он в судебном разбирательстве в суде первой инстанции и был ли включен в состав группы прокуроров на этапе досудебного расследования.

Постановление КУС ВС от 22 июля 2025 года, дело №381/27/18 (производство №51-580км25).

