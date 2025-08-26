Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд: прокурор из группы имеет право подавать апелляцию, даже если не участвовал в судебном разбирательстве в местном суде

15:27, 26 августа 2025
Верховный Суд разъяснил, кто из прокуроров может подавать апелляцию.
Верховный Суд: прокурор из группы имеет право подавать апелляцию, даже если не участвовал в судебном разбирательстве в местном суде
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если прокурор на момент подачи апелляционной жалобы включен в состав группы прокуроров, он имеет право подать апелляционную жалобу, даже если не участвовал в рассмотрении в суде первой инстанции или на этапе досудебного расследования.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отменил определение апелляционного суда, который вернул апелляционную жалобу прокурору, признав ее поданной ненадлежащим лицом.

Детали дела

В данном уголовном производстве прокурор, не согласившись с оправдательным приговором местного суда, обжаловал его в апелляционном порядке. Определением апелляционного суда апелляционная жалоба была возвращена прокурору на основании того, что ее подало лицо, не имеющее такого права. В кассационной жалобе прокурор указал, что апелляционный суд необоснованно вернул апелляционную жалобу стороне обвинения.

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В ходе кассационной проверки материалов уголовного производства Суд установил, что при обращении с апелляционной жалобой на приговор местного суда прокурор в подтверждение своих полномочий приложил к апелляционной жалобе постановление руководителя окружной прокуратуры об изменении группы прокуроров, которые будут осуществлять полномочия прокуроров в данном уголовном производстве. Этим постановлением он был включен в состав группы прокуроров в связи с пребыванием прокурора, который участвовал в судебном рассмотрении обвинительного акта в отношении оправданного, в отпуске. Таким образом, прокурор в соответствии с положениями ст. 37 УПК Украины был включен в состав группы прокуроров в данном уголовном производстве и наделен правами прокурора принимать процессуальные решения и совершать процессуальные действия, в том числе подавать апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.

Вместе с тем выводы апелляционного суда о том, что прокурор на основании ч. 4 ст. 36 УПК Украины не уполномочен обжаловать приговор местного суда, являются необоснованными, поскольку указанная норма не лишает прокурора, который входит в группу прокуроров в уголовном производстве, права на подачу апелляционной жалобы, а лишь предоставляет такое право также прокурорам более высокого уровня (Генеральному прокурору, его первому заместителю и заместителям, руководителю областной прокуратуры, его первому заместителю и заместителям) независимо от их участия в судебном производстве.

Решение суда

Верховный Суд указал, что если апелляционная жалоба подана прокурором, который включен в состав группы прокуроров на момент ее подачи, то этот прокурор является надлежащим лицом, имеющим право на подачу такой жалобы, независимо от того, участвовал ли он в судебном разбирательстве в суде первой инстанции и был ли включен в состав группы прокуроров на этапе досудебного расследования.

Постановление КУС ВС от 22 июля 2025 года, дело №381/27/18 (производство №51-580км25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд прокурор апелляция судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

«Надеюсь, терпение Трампа по отношению к России иссякнет» – президент Финляндии Александр Стубб

Ранее сообщалось, что план европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Зеленский сообщил, что Кабмин обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет сегодня

Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет – Президент Зеленский.

Юлия Свириденко озвучила сроки, в которые может быть пересмотрен вопрос о запрете на выезд для невоеннообязанных женщин-должностных лиц

В настоящее время правила пересечения границы запрещают выезд невоеннообязанным женщинам-судьям, депутатам местных советов и мужчинам-депутатам старше 60 лет – Юлия Свириденко пообещала принять решение в течение двух недель.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду