Верховний Суд: прокурор із групи має право подавати апеляцію, навіть якщо не брав участі в судовому розгляді в місцевому суді

Верховний Суд роз’яснив, хто з прокурорів може подавати апеляцію.

Якщо прокурор на момент подання апеляційної скарги включений до складу групи прокурорів, він має право подати апеляційну скаргу, навіть якщо не брав участі в розгляді в суді першої інстанції чи на етапі досудового розслідування.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув апеляційну скаргу прокурору, визнавши її поданою неналежною особою.

Деталі справи

У цьому кримінальному провадженні прокурор, не погоджуючись із виправдувальним вироком місцевого суду, оскаржив його в апеляційному порядку. Ухвалою апеляційного суду апеляційну скаргу повернуто прокурору з підстав подання її особою, яка не має такого права. У касаційній скарзі прокурор зазначив, що апеляційний суд необґрунтовано повернув апеляційну скаргу стороні обвинувачення.

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. У ході касаційної перевірки матеріалів кримінального провадження Суд встановив, що під час звернення з апеляційною скаргою на вирок місцевого суду прокурор на підтвердження своїх повноважень долучив до апеляційної скарги постанову керівника окружної прокуратури про зміну групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у цьому кримінальному провадженні. Цією постановою його було включено до складу групи прокурорів у зв’язку з перебуванням прокурора, який брав участь у судовому розгляді обвинувального акта щодо виправданого, у відпустці. Отже, прокурор відповідно до положень ст. 37 КПК України був включений до складу групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні та наділений правами прокурора приймати процесуальні рішення і вчиняти процесуальні дії, в тому числі подавати апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції.

Разом з тим висновки апеляційного суду про те, що прокурор на підставі ч. 4 ст. 36 КПК України не уповноважений оскаржувати вирок місцевого суду, є безпідставними, оскільки вказана норма не позбавляє прокурора, який входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні, права на подання апеляційної скарги, а лише надає таке право також прокурорам вищого рівня (Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам, керівнику обласної прокуратури, його першому заступнику і заступникам) незалежно від їхньої участі в судовому провадженні.

Рішення суду

Верховний Суд вказав, що якщо апеляційну скаргу подано прокурором, який включений до складу групи прокурорів на момент її подання, то цей прокурор є належною особою, яка має право на подання такої скарги, незалежно від того, чи брав він участь у судовому розгляді в суді першої інстанції та чи був включений до складу групи прокурорів на етапі досудового розслідування.

Постанова ККС ВС від 22 липня 2025 року, справа №381/27/18 (провадження №51-580км25).

