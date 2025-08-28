Практика судов
На Житомирщине посадили мужчину, который избил отца до смерти и убил односельчанина

07:18, 28 августа 2025
За смерть двух человек мужчина получил 8,5 лет тюрьмы.
Бердичевский горрайонный суд огласил приговор 62-летнему жителю села Озадовка, признав его виновным в двух преступлениях, повлекших гибель людей. Согласно решению суда, мужчина проведет 8 лет и 6 месяцев за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск — обвиняемый должен возместить материальные расходы и выплатить 200 тысяч гривен морального ущерба родственнику погибшего односельчанина.

Первое преступление произошло еще в январе 2017 года. Пьяный мужчина избил своего отца, который из-за болезни был маломобилен. Сначала он несколько раз ударил отца металлической кружкой, затем прижал коленом к груди и ударил по голове. Из-за тяжёлых травм потерпевший умер в больнице.Уже во время судебного процесса по этому делу обвиняемый совершил ещё одно преступление — убийство по неосторожности.

В мае 2022 года он снова находился в состоянии алкогольного опьянения и во время конфликта ударил односельчанина в плечо. Тот потерял равновесие, упал лицом вниз и сильно ударился

головой об асфальт. Через две недели мужчина умер в больнице.

Медики подтвердили, что причиной смерти стали именно травмы головы, полученные при падении.

Сначала обвиняемый частично признавал свою вину, позже — отрицал. В деле с односельчанином он пытался замаскировать преступление, заявив, что мужчина упал с велосипеда. Однако его вина была полностью подтверждена показаниями свидетелей и результатами экспертиз.

Назначая наказание, суд учёл, что одно из преступлений является тяжким, а другое — нетяжким, но оба привели к смертельным последствиям. Смягчающим обстоятельством стало частичное содействие следствию.

Отягчающими — состояние алкогольного опьянения и тот факт, что один из потерпевших был пожилым человеком.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело № 274/1320/17).

