Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Житомирщині ув’язнили чоловіка, який побив батька до смерті і вбив односельця

07:18, 28 серпня 2025
За смерть двох людей чоловік отримав 8,5 років ув’язнення.
На Житомирщині ув’язнили чоловіка, який побив батька до смерті і вбив односельця
Фото: Бердичівський міськрайонний суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд оголосив вирок 62-річному жителю села Озадівка, визнавши його винним у двох злочинах, які призвели до загибелі людей. За рішенням суду чоловік проведе 8 років і 6 місяців за ґратами. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Крім того, частково задоволено цивільний позов — обвинувачений повинен відшкодувати матеріальні витрати і сплатити 200 тисяч гривень моральної шкоди родичу загиблого односельця. 

Перший злочин стався ще у січні 2017 року. П’яний чоловік побив свого батька, який через хворобу був малорухомим. Спочатку він кілька разів ударив батька металевою кружкою, а потім коліном притиснув до грудей і вдарив у голову. Через тяжкі травми потерпілий помер у лікарні.

Уже під час судового процесу в цій справі обвинувачений вчинив ще один злочин — вбивство з необережності. У травні 2022 року він знову перебував у стані алкогольного сп’яніння і під час конфлікту вдарив односельця у плече. Той втратив рівновагу, впав обличчям вниз і сильно вдарився головою об асфальт. За два тижні чоловік помер у лікарні.

Медики підтвердили, що причиною смерті стали саме травми голови від падіння.

Спочатку обвинувачений частково визнавав свою вину, згодом — заперечував. У справі з односельцем він намагався замаскувати злочин, заявивши, що чоловік впав із велосипеда. Однак його вину повністю підтвердили свідки та експертизи.

Призначаючи покарання, суд врахував, що один із злочинів є тяжким, а інший — нетяжким, але обидва мали фатальні наслідки. Обставинами, що пом’якшують вирок, стало часткове сприяння слідству.

Обтяжуючими факторами — стан алкогольного сп’яніння та те, що один із потерпілих був літньою людиною.

Вирок наразі не набрав чинності й може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа № 274/1320/17).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Порядок визнання військовослужбовців зниклими безвісти пропонують змінити — зареєстрований законопроект

Депутати пропонують внести зміни до Цивільного та Цивільного процесуального кодексів щодо порядку визнання військовослужбовців зниклими безвісти.

Добір на посади суддів місцевих судів — тестування когнітивних здібностей майже 5 тисяч кандидатів та суддів відбуватиметься з 9 по 17 вересня, графік

У ВККС повідомили, як у вересні кандидати та судді складатимуть тестування когнітивних здібностей.

Володимир Зеленський призначив новим Послом України у США Ольгу Стефанішину

Замість Оксани Маркарової Послом України в США буде Ольга Стефанішина – Зеленський підписав указ.

Членам Вищої ради правосуддя і родичам членів ВККС пропонують приборкати свою активність у змаганнях за суддівське крісло — подано законопроект

Автори законопроекту зазначають, що активна та успішна участь у конкурсах на посади суддів членів Вищої ради правосуддя, родичів членів ВРП та ВККС, їх помічників викликає деякі сумніви у неупередженості і прозорості процедур.

Добір на посади суддів місцевих загальних судів – тестування на знання норм права вдало склали 4 489 кандидатів

Наступний етап – тестування когнітивних здібностей у вересні.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області