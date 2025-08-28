На Житомирщині ув’язнили чоловіка, який побив батька до смерті і вбив односельця

За смерть двох людей чоловік отримав 8,5 років ув’язнення.

Фото: Бердичівський міськрайонний суд

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд оголосив вирок 62-річному жителю села Озадівка, визнавши його винним у двох злочинах, які призвели до загибелі людей. За рішенням суду чоловік проведе 8 років і 6 місяців за ґратами. Про це повідомляє пресслужба суду.

Крім того, частково задоволено цивільний позов — обвинувачений повинен відшкодувати матеріальні витрати і сплатити 200 тисяч гривень моральної шкоди родичу загиблого односельця.

Перший злочин стався ще у січні 2017 року. П’яний чоловік побив свого батька, який через хворобу був малорухомим. Спочатку він кілька разів ударив батька металевою кружкою, а потім коліном притиснув до грудей і вдарив у голову. Через тяжкі травми потерпілий помер у лікарні.

Уже під час судового процесу в цій справі обвинувачений вчинив ще один злочин — вбивство з необережності. У травні 2022 року він знову перебував у стані алкогольного сп’яніння і під час конфлікту вдарив односельця у плече. Той втратив рівновагу, впав обличчям вниз і сильно вдарився головою об асфальт. За два тижні чоловік помер у лікарні.

Медики підтвердили, що причиною смерті стали саме травми голови від падіння.

Спочатку обвинувачений частково визнавав свою вину, згодом — заперечував. У справі з односельцем він намагався замаскувати злочин, заявивши, що чоловік впав із велосипеда. Однак його вину повністю підтвердили свідки та експертизи.

Призначаючи покарання, суд врахував, що один із злочинів є тяжким, а інший — нетяжким, але обидва мали фатальні наслідки. Обставинами, що пом’якшують вирок, стало часткове сприяння слідству.

Обтяжуючими факторами — стан алкогольного сп’яніння та те, що один із потерпілих був літньою людиною.

Вирок наразі не набрав чинності й може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа № 274/1320/17).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.