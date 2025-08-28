Водителя, скрывшегося с места ДТП, оштрафовали, но он обжаловал решение — чем все закончилось

Херсонский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, согласно которому водителю назначен штраф в размере 3400 гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Водитель, который покинул место дорожно‑транспортного происшествия, получил административное взыскание в виде штрафа. Херсонский апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции, признав наказание законным и обоснованным. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Суть дела

Постановлением Херсонского городского суда Херсонской области гражданин признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 124 и ст. 122‑4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), и на основании ч. 2 ст. 36 КУоАП ему наложено административное взыскание в виде штрафа в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 грн. Также взыскан в пользу государства судебный сбор в размере 605,60 грн.

По обстоятельствам дела водитель признан виновным в том, что 22 июля 2024 года в 15:00 в г. Херсон по ул. Фонтанная, управляя транспортным средством Chevrolet Aveo и двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности и допустил наезд на припаркованный автомобиль Hyundai Sonata, в результате чего транспортные средства получили механические повреждения с материальным ущербом, нарушив п. 10.9 Правил дорожного движения. После этого, находясь в том же месте, он, управляя тем же автомобилем, после совершения ДТП покинул место происшествия.

Несмотря на это, не согласившись с постановлением суда, водитель подал апелляционную жалобу с дополнением, в которой просил отменить постановление и принять новое, по которому прекратить производство ввиду отсутствия события и состава административного правонарушения. Он указал, что постановление суда вынесено с нарушением норм материального и процессуального права, и привел соответствующие аргументы.

Выводы

Суд апелляционной инстанции, оценивая приведенные обстоятельства, согласился с выводом суда первой инстанции о доказанности совершения водителем административных правонарушений, предусмотренных ст. 124 и ст. 122‑4 КУоАП.

Так, факт управления гражданином указанным оранжевым автомобилем и совершения им ДТП подтверждается совокупностью сведений, установленных в ходе судебного разбирательства, в частности местонахождением по адресу г. Херсон, ул. Фонтанная, что не оспаривается самим, он также пояснил, что незадолго до оформления материалов по делу находился по тому адресу и "подпер машину" своим автомобилем, оставив записку с номером телефона, поскольку ремонтировал там кондиционер.

Показаниями свидетеля, который лично видел момент ДТП, подтверждено, что оранжевый Chevrolet Aveo, сдавая назад, совершил столкновение с припаркованным автомобилем.

Кроме того, факт участия автомобиля под управлением гражданина в ДТП подтверждается наличием оставленной под дворником записки с номером телефона и объяснениями потерпевшей, которая указала, что вместе с мужем они общались с водителем именно по тому номеру, который был в записке. Водитель сначала не отрицал причастности к ДТП, которое назвал "происшествием".

С учетом изложенного, совокупность имеющихся в деле доказательств вне разумного сомнения указывает на то, что указанный транспортное средство именно под управлением данного водителя явилось участником ДТП.

Причинно-следственная связь между действиями гражданина и последствиями подтверждена совокупностью доказательств, включая показания свидетелей, допрос сотрудников полиции и письменные доказательства, в том числе объяснения и сведения, указанные в протоколе об административном правонарушении.

В заключении апелляционный суд пришел к убеждению, что доказательства совершения водителем правонарушений, которые судья положил в основу постановления, полностью доказывают его вину.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба с дополнениями оставлена без удовлетворения, а постановление городского суда без изменений (дело № 766/12172/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.