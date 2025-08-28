Практика судів
Водія, який утік з місця ДТП, оштрафували, але він оскаржив рішення — чим усе закінчилося

18:37, 28 серпня 2025
Херсонський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції, згідно з яким водієві призначено штраф у розмірі 3400 гривень.
Водій, який залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, отримав адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Херсонський апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції, визнавши покарання законним і обґрунтованим. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Суть справи 

Постановою Херсонського міського суду Херсонської області громадянина визнано винуватим у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст.124, 122-4 КУпАП та на підставі ч.2 ст.36 КУпАП накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3400 грн. Стягнуто на користь держави судовий збір у розмірі 605,60 грн.

За обставинами справи водія визнано винуватим у тому, що він 22 липня 2024 року о 15:00 в м.Херсоні по вул. Фонтанній, керуючи транспортним засобом Chevrolet Aveo, рухаючись заднім ходом, не впевнився в безпечності та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Hyundai Sonata, внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками, чим порушив п.10.9 Правил дорожнього руху. Після чого, перебуваючи у тому ж місці, керуючи транспортним засобом Chevrolet Aveo, після скоєння ДТП, залишив місце пригоди.

Проте, не погоджуючись із постановою суду, водій подав апеляційну скаргу з доповненням, в якій просить постанову скасувати та прийняти нову постанову якою закрити провадження у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Зазначив, що постанову суду винесено з порушенням норм матеріального та процесуального права, навів свої відповідні обґрунтування.

Висновки 

Суд апеляційної інстанції, надаючи оцінку наведеним обставинам, погодився із висновком суду першої інстанції про доведеність вчинення водієм адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст. 124, 122-4 КУпАП.

Так, факт керування громадянином вказаним автомобілем помаранчевого кольору та скоєння ним ДТП підтверджується сукупністю відомостей, що встановлені в ході судового розгляду, зокрема фактом його перебування за адресою м. Херсон по вул. Фонтанній, що не заперечується ним самим, який також пояснив, що незадовго до подій з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення перебував за тією адресою і своїм автомобілем «підпер машину» та залишив записку з номером телефону, бо ремонтував там кондиціонер.

Поясненнями свідка, який особисто бачив момент скоєння ДТП, бачив як автомобіль Chevrolet Aveo помаранчевого кольору, здаючи назад здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем.

Крім того, факт участі автомобіля під керуванням громадянина у ДТП підтверджується обставинами залишення записки під двірником, на якій вказано саме номер телефону та поясненнями потерпілої громадянки, яка вказала, що разом з чоловіком спілкувалися з водієм по телефону саме за номером телефону який був записаний в записці. Водій спочатку не заперечував свою причетність до ДТП, яку назвав «проішествієм».

З огляду на викладене, сукупність наявних у справі доказів поза розумним сумнівом вказує на те, що вказаний транспортний засіб саме під керуванням водія є учасником ДТП.

Причинно-наслідковий зв’язок між діями чоловіка та наслідками підтверджується усією сукупністю доказів, як поясненнями свідків, допитом працівників поліції, так і письмовими доказами, зокрема письмовими поясненнями та відомостями, що зазначені в протоколі про адміністративне правопорушення.

У висновку апеляційний суд дійшов до переконання, що докази вчинення водієм правопорушень, які покладені суддею в основу постанови, в повній мірі доводять його винуватість у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 124, ст.122-4 КУпАП.

За результатами апеляційного розгляду, апеляційну скаргу з доповненнями залишено без задоволення, а постанову міського суду без змін (справа № 766/12172/24).

