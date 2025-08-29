Практика судов
Водителя лишили прав и оштрафовали за отказ пройти осмотр на опьянение — детали дела

13:30, 29 августа 2025
Водитель дрожал, вел себя странно и имел запах алкоголя, но, несмотря на это, отказался от медосмотра.
Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 68-летнего местного жителя по факту отказа от прохождения медицинского осмотра на состояние опьянения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам, водитель автомобиля в городе Карловка управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения: от него чувствовался запах алкоголя, наблюдалось неадекватное поведение и дрожь рук. Правоохранители предложили пройти медицинское освидетельствование в установленном законом порядке, однако водитель отказался.

Судебное рассмотрение дел состоялось в отсутствие правонарушителя, который не явился на заседание. Учитывая предоставленные доказательства, судья пришел к выводу о наличии в действиях лица состава инкриминируемого правонарушения.

Как следствие, судья признал виновным мужчину в отказе от прохождения медицинского осмотра на состояние опьянения и наложил на него административное взыскание в виде 17000 гривен штрафа с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 1 год. Кроме того, с мужчины в пользу государства взыскали судебный сбор в сумме 605 гривен.

суд штраф / штрафы судебная практика

