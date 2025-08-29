Водія позбавили прав і оштрафували за відмову пройти огляд на сп’яніння — деталі справи

Водій тремтів, поводився дивно і мав запах алкоголю, та попри це відмовився від медогляду.

ілюстративне фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув справу про адміністративне правопорушення стосовно 68-ми річного місцевого мешканцяза фактом відмови від проходження медичного огляду на стан сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба суду.

Згідно з матеріалами, водій автомобіля у місті Карлівка керував транспортним засобом із явними ознаками алкогольного сп’яніння: від нього відчувався запах алкоголю, спостерігалася неадекватна поведінка та тремтіння рук. Правоохоронці запропонували пройти медичний огляд у встановленому законом порядку, однак водій відмовився.

Судовий розгляд справ відбувся за відсутності правопорушника, який не з’явився на засідання. Враховуючи надані докази, суддя дійшов висновку про наявність у діях особи складу інкримінованого правопорушення.

Як наслідок суддя визнав винним чоловіка у відмові від проходження медичного огляду на стан сп’яніння та наклав на нього адміністративне стягнення у виді 17000 гривень штрафу із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік. Крім того, з чоловіка на користь держави стягнули судовий збір в сумі 605 гривень .

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.