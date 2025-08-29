Суд утвердил соглашение о признании виновности по делу о незаконном выращивании конопли

Конопля во дворе обошлась мужчине условным сроком.

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел с утверждением соглашения о признании вины уголовное производство в отношении 63-летнего местного жителя, которого обвиняли в незаконном выращивании растений конопли и хранении наркотических средств без цели сбыта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствием установлено, что весной 2025 года гражданин посеял семена конопли на собственном подворье среди других культур и ухаживал за ними. В результате было выращено 47 растений. Впоследствии часть урожая обвиняемый сорвал, перенёс в своё хозяйство и сушил для дальнейшего употребления. Также в его домовладении было обнаружено самодельное устройство для курения с налётом экстракта каннабиса.

Согласно заключениям экспертиз, изъятые растения и вещества содержали тетрагидроканнабинол и относились к наркотическим средствам, оборот которых ограничен. Общая масса каннабиса в пересчёте на сухое вещество составила более 170 граммов.

В ходе подготовительного судебного заседания между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании вины в соответствии с положениями действующего уголовного процессуального законодательства Украины. Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и подтвердил обстоятельства совершённых правонарушений.

Суд, проверив добровольность заключения соглашения, соблюдение процессуальных требований и правовую квалификацию действий, пришёл к выводу о возможности его утверждения.

Так, приговором суда утверждено соглашение о признании вины между прокурором и обвиняемым и назначено наказание последнему в виде пробационного надзора сроком на три года. Суд также отметил, что смягчающим обстоятельством является искреннее раскаяние и содействие раскрытию правонарушения. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу подлежат уничтожению. Гражданский иск по делу не заявлялся, судебные расходы отнесены на счёт государства.

