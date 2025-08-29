Практика судів
Суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо незаконного вирощування конопель

16:38, 29 серпня 2025
Коноплі на подвір’ї обійшлися чоловіку умовним строком.
Суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо незаконного вирощування конопель
Карлівський районний суд Полтавської області розглянув із затвердженням угоди про визнання винуватості кримінальне провадження відносно 63-річного місцевого жителя, якого обвинувачували у незаконному вирощуванні рослин конопель та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Слідством встановлено, що навесні 2025 року громадянин посіяв насіння конопель на власному подвір’ї серед інших культур та доглядав за ним. У результаті було вирощено 47 рослин. Згодом частину врожаю обвинувачений зірвав, переніс до власного господарства та висушував для подальшого вживання. Також у його домоволодінні було виявлено саморобний пристрій для куріння з нашаруванням екстракту канабісу.

Згідно з висновками експертиз, вилучені рослини та речовини містили тетрагідроканабінол і належали до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса канабісу у перерахунку на суху речовину склала понад 170 грамів.

У ході підготовчого судового засідання між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості відповідно до положень чинного кримінального процесуального законодавства України. Обвинувачений визнав свою провину повністю, розкаявся та підтвердив обставини вчинених правопорушень.

Суд, перевіривши добровільність укладення угоди, дотримання процесуальних вимог та правову кваліфікацію дій, дійшов висновку про можливість її затвердження.

Так, вироком суду затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим і призначено покарання останньому у виді пробаційного нагляду на строк три роки. Суд також зазначив, що обставиною, яка пом’якшує покарання, є щире каяття та сприяння розкриттю правопорушення. Обтяжуючих обставин не встановлено.

Речові докази після набрання вироком законної сили підлягають знищенню. Цивільний позов у справі не заявлявся, судові витрати віднесено на рахунок держави.

