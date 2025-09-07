Практика судов
В Одессе судили фермера за отказ от мобилизации

20:48, 7 сентября 2025
Мужчина дважды не явился за повесткой.
Киевский районный суд Одессы признал виновным руководителя фермерского хозяйства из Винницкой области в умышленном уклонении от мобилизации. Мужчина дважды проигнорировал вызов по повестке.

Отмечается, что летом 2024 мужчина получил повестку, которая обязывала явиться для отправки в сборный пункт. Однако в определенный день он не пришел.

Впоследствии в августе его доставили в территориальный центр комплектования. Там ему пытались повторно вручить повестку, но он отказался ее брать. Сотрудники ТЦК зафиксировали этот факт составленным актом и даже сняли на видео.

Однако в суде обвиняемый заявил, что не получал повестки. Также он объяснял, что единственный удерживает большое хозяйство с сотнями ульев, имеет проблемы со зрением и донатит на ВСУ.

В итоге судьи пришли к выводу, что действия мужчины составляют уклонение от призыва во время мобилизации.

По приговору по делу № 507/2414/24 фермер получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

