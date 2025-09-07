В Одесі судили фермера за відмову від мобілізації

Чоловік двічі не з’явився за повісткою.

Київський районний суд Одеси визнав винним керівника фермерського господарства з Вінниччини у навмисному ухиленні від мобілізації. Чоловік двічі проігнорував виклик за повісткою.

Зазначається, що влітку 2024 року чоловік отримав повістку, яка зобов’язувала з’явитися для відправки до збірного пункту. Однак у визначений день він не прийшов.

Згодом, у серпні, його доставили до територіального центру комплектування. Там йому намагалися повторно вручити повістку, але він відмовився її брати. Працівники ТЦК зафіксували цей факт складеним актом та навіть зафільмували на відео.

Проте у суді обвинувачений заявив, що не отримував повістки. Також він пояснював, що єдиний утримує велике господарство з сотнями вуликів, має проблеми із зором і донатить на ЗСУ.

У підсумку судді дійшли висновку, що дії чоловіка становлять ухилення від призову під час мобілізації.

За вироком у справі № 507/2414/24 фермер отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

