В Хмельницкой области суд объявил умершим военного, тело которого не удалось эвакуировать из-под Работино

Суд удовлетворил заявление матери и постановил объявить ее сына умершим в районе села Работино Запорожской области во время непосредственного участия в боевых действиях по защите Украины.

В Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области обратилась жительница региона с заявлением об объявлении ее мужа, военнослужащего, погибшим 24 июня 2024 года во время выполнения боевого задания, связанного с отражением российской агрессии. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Она рассказала, что сын погиб неподалеку от села Работино Запорожской области. С смертельными ранениями его нашли в одиночном блиндаже, по направлению которого вел огонь враг. Из-за интенсивных атак дронов эвакуировать тело не удалось.

Сейчас военнослужащий считается пропавшим без вести. Мать объяснила, что объявление его умершим необходимо для получения предусмотренных законодательством выплат и урегулирования правовых вопросов.

Изучив материалы дела, Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области удовлетворил заявление матери и постановил объявить ее сына умершим (погибшим) 20 августа 2024 года в районе села Работино Запорожской области во время непосредственного участия в боевых действиях по защите Украины.

Суд отметил, что согласно статье 46 Гражданского кодекса Украины лицо, которое пропало без вести в связи с военными действиями или вооруженным конфликтом, может быть объявлено умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий, а при конкретных обстоятельствах — и раньше, но не менее чем через шесть месяцев.

В данном случае суд пришел к выводу, что есть основания объявить военнослужащего умершим (погибшим) после истечения шести месяцев со дня гибели — 20 августа 2024 года, во время выполнения заданий, связанных с отражением вооруженной агрессии РФ. Этот факт подтверждается надлежащими и допустимыми доказательствами.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

