На Хмельниччині суд оголосив померлим військового, тіло якого не вдалося евакуювати з-під Роботиного

Суд задовольнив заяву матері та постановив оголосити її сина померлим в районі села Роботине Запорізької області під час безпосередньої участі у бойових діях із захисту України.

До Чемеровецького районного суду Хмельницької області звернулася жителька регіону із заявою про оголошення її чоловіка, військовослужбовця, загиблим 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання, пов’язаного з відсіччю російської агресії. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Вона розповіла, що син загинув неподалік села Роботине Запорізької області. Зі смертельними пoранeннями його знайшли в одиночному блiндажi, у напрямку якого вів вогонь ворог. Через інтенсивні атаки дрoнів евакуювати тіло не вдалося.

Наразі військовослужбовець вважається зниклим бeзвісти. Мати пояснила, що оголошення його померлим необхідне для отримання передбачених законодавством виплат і врегулювання правових питань.

Дослідивши матеріали справи, Чемеровецький районний суд Хмельницької області задовольнив заяву матері та постановив оголосити її сина померлим (загиблим) 20 серпня 2024 року в районі села Роботине Запорізької області під час безпосередньої участі у бойових діях із захисту України.

Суд зазначив, що відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями чи збройним конфліктом, може бути оголошена померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, а за конкретних обставин – і раніше, але не менш ніж через шість місяців.

У цьому випадку суд дійшов висновку, що є підстави оголосити військовослужбовця померлим (загиблим) після спливу шести місяців з дня загибелі – 20 серпня 2024 року, під час виконання завдань, пов’язаних з відсіччю збройної агресії РФ. Цей факт підтверджується належними й допустимими доказами.

Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

