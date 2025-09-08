Практика судів
На Хмельниччині суд оголосив померлим військового, тіло якого не вдалося евакуювати з-під Роботиного

16:36, 8 вересня 2025
Суд задовольнив заяву матері та постановив оголосити її сина померлим в районі села Роботине Запорізької області під час безпосередньої участі у бойових діях із захисту України.
На Хмельниччині суд оголосив померлим військового, тіло якого не вдалося евакуювати з-під Роботиного
 До Чемеровецького районного суду Хмельницької області звернулася жителька регіону із заявою про оголошення її чоловіка, військовослужбовця, загиблим 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання, пов’язаного з відсіччю російської агресії. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Вона розповіла, що син загинув неподалік села Роботине Запорізької області. Зі смертельними пoранeннями його знайшли в одиночному блiндажi, у напрямку якого вів вогонь ворог. Через інтенсивні атаки дрoнів евакуювати тіло не вдалося.

Наразі військовослужбовець вважається зниклим бeзвісти. Мати пояснила, що оголошення його померлим необхідне для отримання передбачених законодавством виплат і врегулювання правових питань.

Дослідивши матеріали справи, Чемеровецький районний суд Хмельницької області задовольнив заяву матері та постановив оголосити її сина померлим (загиблим) 20 серпня 2024 року в районі села Роботине Запорізької області під час безпосередньої участі у бойових діях із захисту України.

Суд зазначив, що відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями чи збройним конфліктом, може бути оголошена померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, а за конкретних обставин – і раніше, але не менш ніж через шість місяців.

У цьому випадку суд дійшов висновку, що є підстави оголосити військовослужбовця померлим (загиблим) після спливу шести місяців з дня загибелі – 20 серпня 2024 року, під час виконання завдань, пов’язаних з відсіччю збройної агресії РФ. Цей факт підтверджується належними й допустимими доказами.

Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

