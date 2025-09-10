Споры по поводу принудительного отчуждения недвижимого имущества для общественных нужд — обзор судебной практики КАС ВС

Обзор освещает актуальную судебную практику по принудительному отчуждению земельных участков и других объектов недвижимого имущества, а также процессуальные вопросы.

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики КАС ВС по рассмотрению дел в спорах, связанных с принудительным отчуждением недвижимого имущества для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.

Споры по вопросам отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества, расположенных на них, находящихся в собственности физических или юридических лиц, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости относятся к актуальным и в то же время сложным, что обусловило отнесение их к отдельной категории дел с особым процессуальным порядком судебного рассмотрения.

Тематический обзор освещает актуальную судебную практику по:

принудительному отчуждению земельных участков;

принудительному отчуждению других объектов недвижимого имущества;

процессуальным вопросам.

