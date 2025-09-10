Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Споры по поводу принудительного отчуждения недвижимого имущества для общественных нужд — обзор судебной практики КАС ВС

17:29, 10 сентября 2025
Обзор освещает актуальную судебную практику по принудительному отчуждению земельных участков и других объектов недвижимого имущества, а также процессуальные вопросы.
Споры по поводу принудительного отчуждения недвижимого имущества для общественных нужд — обзор судебной практики КАС ВС
Фото: geometri.ro.it
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики КАС ВС по рассмотрению дел в спорах, связанных с принудительным отчуждением недвижимого имущества для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.

Споры по вопросам отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества, расположенных на них, находящихся в собственности физических или юридических лиц, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости относятся к актуальным и в то же время сложным, что обусловило отнесение их к отдельной категории дел с особым процессуальным порядком судебного рассмотрения.

Тематический обзор освещает актуальную судебную практику по:

  • принудительному отчуждению земельных участков;
  • принудительному отчуждению других объектов недвижимого имущества;
  • процессуальным вопросам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика КАС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

Конкурсы на должности госслужбы планируют возобновить с 1 июня 2026 года — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает возобновление конкурсов на должности государственной службы, а также сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые лица были назначены в период действия военного положения без конкурса.

Депутаты предлагают упростить пребывание в Украине представителям «колониальных народов РФ», которые подверглись притеснениям — включая граждан РФ

Законопроект об упрощении процедур въезда и легализации пребывания в Украине для «представителей колониальных народов РФ», в частности, граждан РФ, которые подверглись притеснениям, который внес Ярослав Юрчишин вместе с коллегами, рекомендовали к принятию.

Верховный Суд указал, что денежная компенсация за разрушенное до 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии жилье выплачивается в пределах 300 000 грн

То, что государство потом разработало другие механизмы компенсации, не свидетельствует о дискриминации граждан, жилье которых было разрушено до 24 февраля, — Верховный Суд.

ГБР разоблачило директора «Центра пробации» Олега Янчука на схеме незаконного обогащения

Суммы «откатов» составляли от 1000 до 6000 грн с одного работника — Минюст.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду