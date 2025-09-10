Спори щодо примусового відчуженням нерухомого майна для суспільних потреб — огляд судової практики КАС ВС

Огляд висвітлює актуальну судову практику щодо примусового відчуження земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, а також процесуальні питання.

Верховний Суд оприлюдни огляд судової практики КАС ВС щодо розгляду справ у спорах, пов’язаних з примусовим відчуженням нерухомого майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Спори з питань відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності належать до актуальних і водночас складних, що зумовило зарахування їх до окремої категорії справ з особливим процесуальним порядком судового розгляду.

Тематичний огляд висвітлює актуальну судову практику щодо:

- примусового відчуження земельних ділянок;

- примусового відчуження інших об’єктів нерухомого майна;

- процесуальних питань.

