Спори щодо примусового відчуженням нерухомого майна для суспільних потреб — огляд судової практики КАС ВС

Верховний Суд оприлюдни огляд судової практики КАС ВС щодо розгляду справ у спорах, пов’язаних з примусовим відчуженням нерухомого майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.
Спори з питань відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності належать до актуальних і водночас складних, що зумовило зарахування їх до окремої категорії справ з особливим процесуальним порядком судового розгляду.
Тематичний огляд висвітлює актуальну судову практику щодо:
- примусового відчуження земельних ділянок;
- примусового відчуження інших об’єктів нерухомого майна;
- процесуальних питань.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.