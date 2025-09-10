Практика судів
Спори щодо примусового відчуженням нерухомого майна для суспільних потреб — огляд судової практики КАС ВС

17:29, 10 вересня 2025
Огляд висвітлює актуальну судову практику щодо примусового відчуження земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, а також процесуальні питання.
Верховний Суд оприлюдни огляд судової практики КАС ВС щодо розгляду справ у спорах, пов’язаних з примусовим відчуженням нерухомого майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Спори з питань відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності належать до актуальних і водночас складних, що зумовило зарахування їх до окремої категорії справ з особливим процесуальним порядком судового розгляду.

Тематичний огляд висвітлює актуальну судову практику щодо:

- примусового відчуження земельних ділянок;

- примусового відчуження інших об’єктів нерухомого майна;

- процесуальних питань.

«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою, але її потрібно зробити», – Ірина Мудра

В Офісі Президента повідомили про активізацію роботи над новою мапою місцевих судів України.

Конкурси для призначення на посади держслужби планують відновити з 1 червня 2026 року — комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає відновлення конкурсів на посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу.

Депутати пропонують спростити перебування в Україні представникам «колоніальних народів РФ», які зазнали утисків — включно з громадянами РФ

Законопроект про спрощення процедур в’їзду та легалізації перебування в Україні для «представників колоніальних народів РФ», зокрема, громадян РФ, які зазнали утисків, який вніс Ярослав Юрчишин разом з колегами, рекомендували до прийняття.

Верховний Суд вказав, що грошова компенсація за зруйноване до 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії житло виплачується в межах 300 000 грн

Те, що держава потім розробила інші механізми компенсації, не свідчить про дискримінацію громадян, житло яких було зруйноване до 24 лютого – Верховний Суд.

ДБР викрило директора «Центру пробації» Олега Янчука на схемі незаконного збагачення

Суми «відкатів» становили від 1000 до 6000 грн з одного працівника – Мін’юст.

