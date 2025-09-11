Сбил ребенка на электросамокате — в Житомирской области судили водителя Lехus

Суд вынес приговор водителю, который на регулируемом переходе сбил ребенка на электросамокате.

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области вынес приговор по делу о ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Житель Ивано-Франковской области, управляя автомобилем Lexus, нарушил правила дорожного движения и на зеленый мигающий сигнал светофора въехал на пешеходный переход, где совершил наезд на ребенка, который на электросамокате неожиданно начал пересекать дорогу. В результате ДТП девочка получила тяжелые телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение.

За это он получил наказание в виде трех лет лишения свободы без запрета управления транспортными средствами. В то же время, суд освободил его от реального отбывания наказания, установив год испытательного срока.

При вынесении приговора суд учел искреннее раскаяние водителя, его полное признание вины, добровольное возмещение ущерба, а также то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности. Кроме того, свое мнение высказала представительница потерпевшей — мать пострадавшей девочки, которая просила не лишать мужчины свободы и права управления.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело 274/5684/25).

